Ortoflorovivaismo il Sottosegretario D’Eramo a Mercato San Severino con Tommasetti

Un evento di grande rilievo per l’ortoflorovivaismo salernitano: il Sottosegretario Luigi D’Eramo ha fatto visita a Mercato San Severino, incontrando esperti e imprenditori del settore presso i Vivai Russo. Un’occasione preziosa per discutere delle sfide e delle opportunità di un comparto fondamentale per l’economia locale e nazionale. La giornata promette di essere un momento di confronto e crescita, segnando un nuovo passo avanti per il settore ortoflorovivaistico.

L’ortoflorovivaismo in provincia di Salerno al centro di un incontro a Mercato San Severino alla presenza di Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (Masaf). L’appuntamento, che si terrà domani ai Vivai Russo in via. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: ortoflorovivaismo - sottosegretario - eramo - mercato

Mercato San Severino, incontro sull'ortoflorovivaismo con il sottosegretario D'Eramo.

Ortoflorovivaismo, il Sottosegretario D’Eramo a Mercato San Severino con Tommasetti - L’ortoflorovivaismo in provincia di Salerno al centro di un incontro a Mercato San Severino alla presenza di Luigi D’Eramo, Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alim ... Scrive salernotoday.it

Masaf, a D'Eramo le deleghe su agroenergie e biocarburanti - Sarà il sottosegretario leghista Luigi D’Eramo a occuparsi al Masaf della “promozione e incentivazione della produzione di biocarburanti di origine agricola” e dello ... Segnala ansa.it