Umberto Bossi e gli altri: chi è stato eletto davvero in Parlamento? (Di giovedì 29 settembre 2022) Il Rosatellum si mostra di difficile gestione anche dopo il voto. Per i conteggi dei resti chi sembrava eletto è rimasto fuori e chi era stato dato per bocciato ha invece un seggio come il fondatore della Lega

Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Il Viminale, Umberto Bossi eletto in Lombardia. Il fondatore della Lega risulta eletto nel collegio… - PagellaPolitica : Matteo Salvini propone di nominare senatore a vita Umberto Bossi, ma da anni vuole eliminare proprio la figura dei… - you_trend : Sul sito del Ministero dell'Interno Umberto Bossi ora risulta eletto. - AppostaMi : RT @LaPrimaManina: Caterina Cerroni, 31 anni, segretaria della giovanile del Pd. Ieri risultava eletta. Umberto Bossi, da 35 anni in Parl… - CronacheNuoresi : #UmbertoBossi fuori gioco, anzi no... Secondo #Pik -