Ultime Notizie Roma del 29-09-2022 ore 13 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 29 settembre 2022)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio cresce l’attesa per le aree comuni della tori.it per l’energia di oggi che dovrebbe aggiornare le tariffe con pesanti rincari sulla bolletta della luce mentre non in naspi E possibili aumenti fino al 100% del prezzo intervista Repubblica del ministro transizione ecologica Roberto Cingolani subito il Price capo le bollette non scenderanno sarebbero un totale di 4 le perdite di gas scoperte dopo le esplosioni della linea del gasdotto Nord stream 1 e 2 a dirlo la guardia costiera svedese due di queste quattro si trovano nella zona economica svedese dopo una furia Che ha travolto la Florida l’uragano gli hanno abbattuto si sta perdendo forte deciso ora la categoria 2 su 5 con 20 più deboli 168 km orari al momento si trova a circa 130 chilometri a sud-est di Orlando il numero ...