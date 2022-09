«Spero che questo amore di sguardi e desideri possa parlare al nostro tempo» (Di giovedì 29 settembre 2022) Per restituire la figura di un Dante inedito, umanizzato, lontano dalle formalizzazioni accademiche, Pupi Avati ci ha messo – ancora una volta – tutta l’anima che ha, quella pura e profonda dell’amore. «Le celebrazioni per ricordarlo sono state devastanti – dice a proposito dei festeggiamenti per i 700 anni dalla morte avvenuti l’anno scorso. L’hanno allontanato di nuovo. Come ci può essere calore se si continua a parlarne per codici?». Seduti al tavolo di un bar romano – dopo la proiezione del film con Alessandro Sperduti nei panni di Alighieri e Sergio Castellitto in quelli di Boccaccio, cantore del poeta – gli chiediamo dunque come ha sovvertito l’approccio. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 settembre 2022) Per restituire la figura di un Dante inedito, umanizzato, lontano dalle formalizzazioni accademiche, Pupi Avati ci ha messo – ancora una volta – tutta l’anima che ha, quella pura e profonda dell’. «Le celebrazioni per ricordarlo sono state devastanti – dice a proposito dei festeggiamenti per i 700 anni dalla morte avvenuti l’anno scorso. L’hanno allontanato di nuovo. Come ci può essere calore se si continua a parlarne per codici?». Seduti al tavolo di un bar romano – dopo la proiezione del film con Alessandro Sperduti nei panni di Alighieri e Sergio Castellitto in quelli di Boccaccio, cantore del poeta – gli chiediamo dunque come ha sovvertito l’approccio. ...

