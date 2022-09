Shevchenko su Twitter: “Tutto cio’ che chiedo per il mio compleanno è la Pace” (Di giovedì 29 settembre 2022) Andriyi Shevchenko ha postato un tweet il giorno del suo 46esimo compleanno, scrivendo: “Tutto cio’ che chiedo per il mio compleanno è la Pace”. L’ucraino ha giocato con la maglia del Milan con cui ha segnato 175 gol e vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League e Supercoppa Europea, oltre al Pallone d’oro nel 2004. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) Andriyiha postato un tweet il giorno del suo 46esimo, scrivendo: “cheper il mioè la”. L’ucraino ha giocato con la maglia del Milan con cui ha segnato 175 gol e vinto scudetto, Coppa Italia, Supercoppa italiana, Champions League e Supercoppa Europea, oltre al Pallone d’oro nel 2004. SportFace.

