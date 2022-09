Oltre le alleanze, il Pd deve decidere cosa essere. La versione di Franchi (Di giovedì 29 settembre 2022) Identità e visioni per il Pd, prima di regole congressuali e nomi dei segretari. “Non voglio fare il passatista”, dice a Formiche.net Paolo Franchi, uno dei più autorevoli commentatori politici italiani, editorialista del Corriere della Sera e già direttore del Riformista, che propone ciò che una volta si chiamava campagna congressuale: ovvero, un congresso comincia nel momento stesso in cui è convocato, cioè nel dibattito interno che conduce alla fase ricostituente. “Tutti i dirigenti del Pd, adesso, cadono dal pero, a prescindere da quello che hanno sostenuto o su cui sono stati zitti fino a dieci giorni fa”. Che senso ha fare il congresso del Pd a marzo quando già ora tutto è chiaro, sia agli elettori che ai dirigenti? Potrebbe avere un senso ad alcune condizioni. Prima di tutto mettersi d’accordo su che cosa è un congresso perché è vero che tutto ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 settembre 2022) Identità e visioni per il Pd, prima di regole congressuali e nomi dei segretari. “Non voglio fare il passatista”, dice a Formiche.net Paolo, uno dei più autorevoli commentatori politici italiani, editorialista del Corriere della Sera e già direttore del Riformista, che propone ciò che una volta si chiamava campagna congressuale: ovvero, un congresso comincia nel momento stesso in cui è convocato, cioè nel dibattito interno che conduce alla fase ricostituente. “Tutti i dirigenti del Pd, adesso, cadono dal pero, a prescindere da quello che hanno sostenuto o su cui sono stati zitti fino a dieci giorni fa”. Che senso ha fare il congresso del Pd a marzo quando già ora tutto è chiaro, sia agli elettori che ai dirigenti? Potrebbe avere un senso ad alcune condizioni. Prima di tutto mettersi d’accordo su cheè un congresso perché è vero che tutto ...

