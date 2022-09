Mondiali di calcio 2022, la Danimarca scenderà in campo con delle divise pensate per criticare il Qatar: «Questo torneo è costato migliaia di vite» (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante i Mondiali di calcio, che si terranno dal 20 novembre al 18 dicembre in Qatar, la Nazionale della Danimarca indosserà delle divise particolari, pensate per criticare la situazioni dei diritti umani nel Paese ospitante. Lo sponsor tecnico della squadra, l’azienda danese Hummel Sport, ha realizzato tre maglie a tinta unita, una rossa, una bianca e una nera, da cui ha scelto di far quasi scomparire il logo e gli altri dettagli, in segno di protesta e di rispetto per «le migliaia di lavoratori morti» nel corso degli ultimi anni durante la costruzione di stadi e infrastrutture dedicati all’evento calcistico. «Non vogliamo essere visibili durante un torneo che è costato la vita a ... Leggi su open.online (Di giovedì 29 settembre 2022) Durante idi, che si terranno dal 20 novembre al 18 dicembre in, la Nazionale dellaindosseràparticolari,perla situazioni dei diritti umani nel Paese ospitante. Lo sponsor tecnico della squadra, l’azienda danese Hummel Sport, ha realizzato tre maglie a tinta unita, una rossa, una bianca e una nera, da cui ha scelto di far quasi scomparire il logo e gli altri dettagli, in segno di protesta e di rispetto per «ledi lavoratori morti» nel corso degli ultimi anni durante la costruzione di stadi e infrastrutture dedicati all’evento calcistico. «Non vogliamo essere visibili durante unche èla vita a ...

