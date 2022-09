Lotito tra Lazio e Campobasso. Ma il presidente non molla nulla (Di giovedì 29 settembre 2022) Lotito diviso tra la Lazio e il Campobasso: il presidente biancoceleste non ha però intenzione di mollare nulla Claudio Lotito è tornato. Dopo l’elezione in Senato nella circoscrizione del Molise alle recenti politiche, ieri il presidente della Lazio, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha fatto ritorno in Lega e tra oggi e domani sarà di nuovo a Formello. Il numero 1 biancoceleste non ha intenzione di mollare nulla tanto che ha intenzione di aprire un ufficio a Campobasso. Per lui il doppio ruolo pesa, ma Lotito ha promesso di non abbandonare la sua Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 29 settembre 2022)diviso tra lae il: ilbiancoceleste non ha però intenzione direClaudioè tornato. Dopo l’elezione in Senato nella circoscrizione del Molise alle recenti politiche, ieri ildella, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, ha fatto ritorno in Lega e tra oggi e domani sarà di nuovo a Formello. Il numero 1 biancoceleste non ha intenzione diretanto che ha intenzione di aprire un ufficio a. Per lui il doppio ruolo pesa, maha promesso di non abbandonare la sua. L'articolo proviene da Calcio News 24.

LazioNews_24 : #Lotito uno e trino: tra Campobasso e Formello, il patron non molla niente - GiorgioFrialesi : @tancredipalmeri @RiccardoMarra Il saluto Romano è d'obbligo tra i laziali da sempre #Lotito - infoitinterno : Cucchi, Crisanti, Lotito, Pera e Nordio: tra new entry e grandi ritorni, ecco chi ce l'ha fatta - peppe_tweet : Tra gli eletti in Parlamento c’è anche un nome nuovo: Claudio #Lotito. Non poteva andare peggio. ??????? #ElezioniPolitiche2022 - disinformate_it : 'Cucchi, Crisanti, Lotito, Pera e Nordio: tra new entry e grandi ritorni, ecco chi ce l'ha fatta - la Repubblica' -… -