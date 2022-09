Inter | Gazzetta | “Ora Zhang può respirare con il finanziamento”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 29 settembre 2022)- Come riporta laora l’torna ad essere un club con le finanze in stato “normale” ma non troppo. “la conferma è in un passaggio del comunicato con cui l’ha annunciato l’approvazione del bilancio da parte del CdA: «L’azionista di maggioranza ha già manifestato il proprio impegno formale a sostenere il gruppo garantendone il supporto patrimoniale»., nella pratica, pomperà nelle casse dell’circa 100 milioni di euro, parte del prestito da 275 milioni ottenuto nel maggio di un anno fa dal fondo Usa Oaktree. Il versamento avverrà tramite unsoci che si tramuterà in capitale: il tutto avverrà entro il mese di dicembre. L’importo esatto, che potrebbe essere anche superare quota 100, sarà ...