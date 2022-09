“Infame | ti lancio la tazza in faccia” | attimi di tensione al Gf Vip

Leggi su sologossip

(Di giovedì 29 settembre 2022)dinella casa del GF VIP: tra le due concorrenti c’è stato un violento litigio in cucina, cos’è esattamente successo. Di litigi in questa prima settimana del GF Vip ce ne sono stati, ma come questo che vi racconteremo tra qualche istante non l’avevamo ancora visto. Nel pomeriggio di ieri, tra le due L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.