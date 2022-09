Il testimone agrodolce di Draghi per agevolare il suo successore nel lavoro non facile che lo aspetta

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 29 settembre 2022) La notizia è ufficiale: la commissaria Von der Leyen ha comunicato al governo in modo formale che l’Italia a breve e comunque entro la fine dell’anno riceverà ulteriori 21 miliardi di euro in conto del maggior credito concesso a essa dalla Eu. Gli stessi andranno a finanziare il Pnrr, a valere sul Ngeu. Non è superfluo aver accennato che il Paese è destinatario di altra finanza per lo stesso motivo, tant’è che il governo ancora, seppure per poco, in carica sta lavorando alacremente alla predisposizione di quanto occorre per legittimare il Paese a ricevere un’ ulteriore tranche di 19 miliardi. In definitiva Il Premierintende passare a chi sta per succedergli un, per agevolargli, chiunque egli sarà, ilnonche lo. Intanto è bene osservare ...