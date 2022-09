Giusepppe Giacobazzi è sposato? Chi è la moglie Roberta? I due hanno figli?

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 29 settembre 2022) E’ stato a lungo un volto noto di Zelig. Ha iniziato nel 2005 partecipando a Zelig Off, per poi debuttare a Zelig Circus, prima di fare parte del cast fisso di Zelig Comedy. Parliamo di Giuseppe, comico dell’Emilia Romagna scelto da Italia 1 per una delle serate in cui un comico diviene oen man show. Nato nella provincia di Ravenna, ha fatto della provenienza geografica uno degli aspetti cardine del proprio personaggio, caratterizzato da un forte accento romagnolo. Al secolo Andrea Sasdelli, è nato il 19 febbraio 1963 ad Alfonso ma ha vissuto dall’età di nove anni a Borgo Panigale, un quartiere periferico di Bologna. Ad oggi, l’uomo continua a vivere nella provincia del capoluogo emiliano. Dopo aver studiato alla scuola per geometri, sin dal 1985 s’è prestato alla conduzione radiofonica per una radio privata (il suo impegno dietro il microfono durerà fino al ...