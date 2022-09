Genoa | doppia defezione in attacco | Spal a rischio per due

(Di giovedì 29 settembre 2022) Brutte notizie in arrivo dall'infermeria per Alexander Blessin e il suo. In vista della gara di sabato pomeriggio in casa della Sp...

Calciomercato.com

... se ne sono andati ad assistere alla gara, 38ma ed ultima di campionato contro ilgià salvo ... E' inoltre l'unico calciatore nella storia del campionato italiano ad essere andato incifra ...Con il Modena , prossimo avversario degli amaranto, ha addirittura conquistato una... Per emozioni vissute, certamente quella realizzata al 93° con il. All'andata ci fecero sette gol ... Genoa: doppio sorriso amaro per Puscas con la Romania Calciomercato Roma, ennesimo exploit in Nazionale e doppia occasione imminente per il calciatore. Ecco come cambia lo scenario ...Scomparsa Bolchi, il cordoglio del Bari: L'uomo della doppia promozione. Vicini alla famiglia vedi letture La giornata di oggi è iniziata con la notizia della scomparsa di Bruno Bolchi, campione d'Ita ...