Francia, sciopero generale per pensioni e salari: chiusa Tour Eiffel (Di giovedì 29 settembre 2022) (Adnkronos) – sciopero generale in Francia contro la riforma delle pensioni proposta del presidente Emmanuel Macron e per chiedere aumenti salariali. In tutto il Paese lo sciopero ha causato intoppi ai trasporti e carenza di personale nelle scuole, mentre le aziende si sono svuotate delle migliaia di dipendenti scesi in piazza per chiedere un aumento del salario minimo a duemila euro, la settimana lavorativa di 32 ore e l'età pensionabile ridotta a 60 anni. A causa dello sciopero è chiuso anche il simbolo della Francia, la Tour Eiffel, i cui dipendenti hanno partecipato all'agitazione. Su Twitter l'amministrazione del monumento si è scusata con i turisti, oltre 20mila quelli che si recano ogni giorno ...

