Fortnite: Come sbloccare le ricompense PARADISO (Di giovedì 29 settembre 2022) Epic Games offre ai giocatori la possibilità di ottenere tre nuove ricompense GRATIS per Fortnite, semplicemente portando a termine le sfide PARADISO su Discord. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Nuove ricompense Paradisto per Fortnite La procedura da seguire è la la seguente: Entrate nel server Discord ufficiale di Fortnite, cliccate qui Leggete il messaggio d’annuncio nel canale Discord Quest PARADISO. Cliccate sul pulsante “Inizia” del messaggio d’annuncio per partecipare. Seguite le istruzioni nel messaggio privato del bot per collegare l’account Epic. Ora potete ricevere il primo compito! Appena completato un compito sbloccherete subito quello successivo. Potete completare i compiti in Battaglia reale di Fortnite e nella ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 settembre 2022) Epic Games offre ai giocatori la possibilità di ottenere tre nuoveGRATIS per, semplicemente portando a termine le sfidesu Discord. A seguire vi riportiamo tutti i dettagli. NuoveParadisto perLa procedura da seguire è la la seguente: Entrate nel server Discord ufficiale di, cliccate qui Leggete il messaggio d’annuncio nel canale Discord Quest. Cliccate sul pulsante “Inizia” del messaggio d’annuncio per partecipare. Seguite le istruzioni nel messaggio privato del bot per collegare l’account Epic. Ora potete ricevere il primo compito! Appena completato un compito sbloccherete subito quello successivo. Potete completare i compiti in Battaglia reale die nella ...

nk192610 : #Fortnite Nuovo tweet da Fortnite: RT @LauncherWP: ho segnato 8 su 10. Come farai? ?????????? - infoitscienza : Overwatch 2 come Fortnite: il VP è interessato a collaborazioni cross-over con vari brand - ziotubo1 : COME AVERE GRATIS I REGALI DELLE DISCORD QUEST PARADISO DI FORTNITE - DJGIOVY57 : Ecco come si presenta l'intero pacchetto #DJGIOVY57 #Fortnite #FortniteParadise #FortniteSeason4 - Tech_Gaming_it : Fortnite: Come sbloccare le ricompense Paradiso su Discord -