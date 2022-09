(Di giovedì 29 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “La crisi energetica richiede da parte dell'Europa unache permetta di ridurre i costi per famiglie e imprese, di limitare i guadagni eccezionali fatti da produttori e importatori, di evitare pericolose e ingiustificate distorsioni del mercato interno e di tenere ancora una volta unita l'Europa di fronte all'emergenza. Davanti alle minacce comuni dei nostri tempi, non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali. Nei prossimi Consigli Europei dobbiamo mostrarci compatti, determinati, solidali – proprio come lo siamo stati nel sostenere l'Ucraina”. Lo afferma in una nota il presidente del Consiglio, Mario. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS).

ZerounoTv : Energia, Draghi “Serve una risposta comune europea contro i rincari” - quotidianodirg : Energia, Draghi “Serve una risposta comune europea contro i rincari” - JKR_rld : dopo un +100% dei mesi scorsi arriva un +60% dei costi dell'energia elettrica dal 1° ottobre, grazie #Draghi, grazi… - elisasola_ : RT @lucianoghelfi: #Draghi: La crisi energetica richiede dalla #UE una risposta che permetta di ridurre i costi. Davanti alle minacce comun… - radioromait : Energia, Draghi “Serve una risposta comune europea contro i rincari” -

Alto Adige

Lo dichiara il presidente del Consiglio Mario. .... ha ridotto al +59% l'aumento del prezzo di riferimento dell'elettrica per la famiglia tipo ... E proprio per questo, il premier Marioha chiesto all'Europa una risposta che permetta di ... Energia:Draghi,non dividerci in base spazi bilanci nazionali "Non possiamo dividerci a seconda dello spazio nei nostri bilanci nazionali. Dobbiamo restare uniti come lo siamo stati nel sostenere ...Nel DL Aiuti Ter, entrato in vigore lo scorso 24 settembre, il quale il Governo ha adottato nuove misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, includendo misure specifiche in favore deg ...