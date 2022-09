Empoli-Milan in tv: orario e diretta streaming Serie A 2022/2023 (Di giovedì 29 settembre 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Empoli-Milan, sfida valida per l’ottava giornata di Serie A 2022/2023. La formazione toscana sta palesando qualche difficoltà in più del previsto, soprattutto pensando allo stellare girone di andata della passata stagione, ma contro il Bologna è arrivata la prima vittoria, e la classifica recita sette punti in sette giornate. Al Castellani, i rossoneri, che hanno vinto gli ultimi tre scontro diretti contro l’Empoli, vogliono ripartire subito forte dopo lo stop casalingo rimediato contro il Napoli prima della sosta.. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 di sabato 1 ottobre, con la partita che sarà visibile in diretta tv su Sky Sport o Zona Dazn, oltre che in ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 settembre 2022) L’e le indicazioni per vedere in, sfida valida per l’ottava giornata di. La formazione toscana sta palesando qualche difficoltà in più del previsto, soprattutto pensando allo stellare girone di andata della passata stagione, ma contro il Bologna è arrivata la prima vittoria, e la classifica recita sette punti in sette giornate. Al Castellani, i rossoneri, che hanno vinto gli ultimi tre scontro diretti contro l’, vogliono ripartire subito forte dopo lo stop casalingo rimediato contro il Napoli prima della sosta.. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20:45 di sabato 1 ottobre, con la partita che sarà visibile intv su Sky Sport o Zona Dazn, oltre che in ...

