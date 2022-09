Cibo scaduto al Grande Fratello VIP 7. I concorrenti protestano: “Pericoloso” (Di giovedì 29 settembre 2022) È accaduto un fatto gravissimo al Grande Fratello Vip 7, che è stato immediatamente censurato dalla regia. Ma dalle dichiarazioni rese dai concorrenti si tratterebbe di un problema molto serio. Leggi anche: Dove vedere la replica del Grande Fratello Vip 7 Le proteste dei concorrenti per il Cibo: “Cibo scaduto. È Pericoloso” I concorrenti del reality show di Canale 5 ieri si sono riuniti per la spesa e quanto è emerso può rivelarsi molto problematico per la produzione, che sarà chiamata a giustificare le loro dichiarazioni. Mentre erano tutti in salotto, Attilio Romita ha preso la parola per suggerire ai compagni una linea d’azione: “Io sono abituato a mangiare anche la robaccia, cotta o cruda. ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 29 settembre 2022) È accaduto un fatto gravissimo alVip 7, che è stato immediatamente censurato dalla regia. Ma dalle dichiarazioni rese daisi tratterebbe di un problema molto serio. Leggi anche: Dove vedere la replica delVip 7 Le proteste deiper il: “. È” Idel reality show di Canale 5 ieri si sono riuniti per la spesa e quanto è emerso può rivelarsi molto problematico per la produzione, che sarà chiamata a giustificare le loro dichiarazioni. Mentre erano tutti in salotto, Attilio Romita ha preso la parola per suggerire ai compagni una linea d’azione: “Io sono abituato a mangiare anche la robaccia, cotta o cruda. ...

tuttopuntotv : Cibo scaduto al Grande Fratello VIP 7. I concorrenti protestano: “Pericoloso” #gfvip #gfvip7 - __satura__ : Io mi sto pisciando perché spendono un botto di soldi per pagare opinionisti, autisti, cast e compagnia bella, poi… - ihaveNajwaissue : RT @iperesilienza: ieri c40 è svenuta e ancora non si è capito il perché e oggi si scopre che il gf manda in casa praticamente cibo quasi s… - Camillacon2elle : il gf ha fatto apposta a fargli la spesa con il cibo scaduto, così si crea il blocco cesso-gate #gfvip - badchanneI : RT @themiIovato: i concorrenti del #gfvip stasera per colpa del cibo scaduto: -