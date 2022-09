Ambra Angiolini e stata sorpresa in atteggiamenti affettuosi in compagnia di Francesco Scianna

(Di giovedì 29 settembre 2022)paparazzata mano nella mano con l’attore a spasso nella notte romana.sembra felice come non la si vedeva da tempo, mentre passeggia nella notte romana insieme a. I due attori sono stati paparazzati dal settimanale “Diva e Donna” durante una serata di coppia, seduti a un tavolino di un bar con lui che le sfiora la coscia e poi a passeggio complici e affiatati, mentre si scambiano un abbraccio romantico e appassionato. Se trasia amore vero, è presto per dirlo. Di certo insieme sembrano complici e affiatati nel locale romano in cui hanno passato la serata insieme. Lei con pantaloni a vita bassa e top corto che ...

doktordestu : Francesco Scianna dopo la Chillemi e la Gioli, si sta chiavando Ambra Angiolini. chapeau - AnielaButt : Ambra Angiolini ha un nuovo amore? Romantica e affiatata con Francesco Scianna: foto - sportli26181512 : Ambra Angiolini dimentica Allegri: la nuova fiamma è un attore - zazoomblog : Ambra Angiolini: Francesco Scianna è la nuova fiamma dellattrice? - #Ambra #Angiolini: #Francesco #Scianna - redazionerumors : Ecco tutto ciò che sappiamo su Francesco Scianna, paparazzato di recente insieme all'attrice Ambra Angiolini e suo… -

e Francesco Scianna sono stati pizzicati a Roma in atteggiamenti complici: tra i due è ...Scheda artista: X Factor TAGS, Dargen D'Amico , Fedez , Rkomi , X Factor La fotografia dell'articolo è pubblicata non integralmente. Link all'immagine originale © ...La sedicesima edizione ha preso il via, scommesse aperte sul giudice che avrà in squadra il vincitore La sedicesima edizione di X-Factor ha preso il via, terza puntata in vista con le ultime audizioni ...Tra Ambra Angiolini e Francesco Scianna sembra esserci una speciale alchimia... Puoi acconsentire all’utilizzo di tali tecnologie tramite il pulsante “Accetta”, chiudendo questa informativa, proseguen ...