Agnelli come Galliani: diventa il re dei parametri zeri, la prima mossa del Condor (Di giovedì 29 settembre 2022) La Juventus sembra pronta a fare l’affondo per un top player che potrebbe andare a scadenza; Agnelli, in questo, si dimostra il numero uno. Nello scorso mercato estivo, la Juventus è stata tra le principali protagoniste con una serie di acquisti di assoluto livello; le perle, rappresentate da Di Maria e Pogba, sono arrivati a parametro zero. AnsaDue giocatori di una qualità superiore agli altri; l’esterno argentino, dopo l’ottimo inizio (gol e assist contro il Sassuolo), sta faticando e non poco tra infortuni e prestazioni non all’altezza del suo valore. Ancora più grave la situazione del centrocampista francese ancora a secco di presenze per un problema fisico accusato nella preparazione estiva. Abbiamo parlato di parametri zero; Agnelli, da questo punto di vista, sembra pronto a fare l’affondo per un nuovo giocatore senza spendere ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 29 settembre 2022) La Juventus sembra pronta a fare l’affondo per un top player che potrebbe andare a scadenza;, in questo, si dimostra il numero uno. Nello scorso mercato estivo, la Juventus è stata tra le principali protagoniste con una serie di acquisti di assoluto livello; le perle, rappresentate da Di Maria e Pogba, sono arrivati a parametro zero. AnsaDue giocatori di una qualità superiore agli altri; l’esterno argentino, dopo l’ottimo inizio (gol e assist contro il Sassuolo), sta faticando e non poco tra infortuni e prestazioni non all’altezza del suo valore. Ancora più grave la situazione del centrocampista francese ancora a secco di presenze per un problema fisico accusato nella preparazione estiva. Abbiamo parlato dizero;, da questo punto di vista, sembra pronto a fare l’affondo per un nuovo giocatore senza spendere ...

anfratto : @alaffranchi Visto che Agnelli ha tanto a cuore la libertà dovrebbe spiegarci come mai in Italia ti può definire ‘l… - AlePitton : @TeofiloSteven Mica come marotta e Zhang che garantiscono continuità, o agnelli che chiude a -254 - fwspeek : È un miserabile modo di vita come può ben convincersi chi vada a mettere trappole ai conigli o a sgozzare gli agne… - guglielmograda1 : Post elezioni 2: adesso i cosiddetti poteri forti rappresentati da Generali Mediobanca Intesa Sanpaolo Unicredit St… - FMartina1 : RT @Tg3web: Esce domani: 'Ama il prossimo tuo come te stesso', il primo album solista di Manuel Agnelli. Un disco estremamente personale, i… -