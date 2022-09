“Un sistema di censura globale contro la libertà di espressione” | il delirio del premier neozelandese

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Roma, 28 set — L’ultimo — in ordine di tempo — disperato richiamo alllo delle opinioni proviene da Jacinda Ardern,progressistaconosciuta a molti per gli approcci tra i più autoritari e discriminatori al mondo in merito al contenimento della pandemia da Covid-19, arrivando a minacciare chiunque si fosse opposto al tampone di essere trattenuto in strutture ad hoc per settimane. La Ardern, autoincensandosi in merito alle decisioni prese, sostiene che la pandemia sia stata un’occasione educativa nei confronti di tutta l’umanità, affermando che questa avrebbe riportato l’attenzione sul senso dell’azione collettiva evidenziando l’interconnessione e la dipendenza che persiste tra gli individui. La: “regolamentare la disinformazione” Mentre si rivolgeva ...