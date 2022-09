Un altro missile terrorizza la Corea del Sud: la provocazione di Pyongyang (Di mercoledì 28 settembre 2022) La Corea del Nord ha lanciato un altro missile balistico verso il Mar del Giappone. A renderlo noto è il Comando Congiunto sud-Coreano, citato dall'agenzia Yonhap, e la notizia è confermata anche dai rilevamenti del Giappone. Si tratta del secondo lancio di un missile balistico da parte del regime di Kim Jong-un in pochi giorni, dopo il missile balistico a corto raggio lanciato domenica scorsa, pochi giorni dopo l'arrivo alla base navale di Busan, in Corea del Sud, della portaerei Uss Ronald Reagan per esercitazioni militari congiunte. Il lancio di oggi giunge, inoltre, nell'imminenza dell'arrivo in Corea del Sud della vice presidente Usa, Kamala Harris, che nella giornata di giovedì potrebbe visitare anche la zona demilitarizzata al confine con la ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 28 settembre 2022) Ladel Nord ha lanciato unbalistico verso il Mar del Giappone. A renderlo noto è il Comando Congiunto sud-no, citato dall'agenzia Yonhap, e la notizia è confermata anche dai rilevamenti del Giappone. Si tratta del secondo lancio di unbalistico da parte del regime di Kim Jong-un in pochi giorni, dopo ilbalistico a corto raggio lanciato domenica scorsa, pochi giorni dopo l'arrivo alla base navale di Busan, indel Sud, della portaerei Uss Ronald Reagan per esercitazioni militari congiunte. Il lancio di oggi giunge, inoltre, nell'imminenza dell'arrivo indel Sud della vice presidente Usa, Kamala Harris, che nella giornata di giovedì potrebbe visitare anche la zona demilitarizzata al confine con la ...

