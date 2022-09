Tiro a volo, Mondiali 2022 oggi: orari 28 settembre, programma, tv, streaming, italiani in gara (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si chiude il trap individuale senior ai Mondiali di Tiro a volo, in corso ad Osijek, Croazia: oggi, mercoledì 28 settembre, termineranno le qualificazioni e ci saranno le finali che assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli iridati, altre carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 4 per ogni gara individuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Questo il programma odierno del trap individuale: alle 8.30 continueranno le qualificazioni, con gli ultimi 25 piattelli. In gara tra le donne Giulia Grassia, Jessica Rossi ed Alessia Iezzi, e, dalle 9.50, tra gli uomini Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Marco Correzzola. Shoot-off dalle 12.30, finale femminile alle 13.45, finale maschile alle 15.30. Non ci sarà copertura tv o ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 settembre 2022) Si chiude il trap individuale senior aidi, in corso ad Osijek, Croazia:, mercoledì 28, termineranno le qualificazioni e ci saranno le finali che assegneranno, oltre alle medaglie ed ai titoli iridati, altre carte olimpiche. Saranno in tutto 8 i pass in palio, 4 per ogniindividuale (massimo 1 per Nazione ad evento). Questo ilodierno del trap individuale: alle 8.30 continueranno le qualificazioni, con gli ultimi 25 piattelli. Intra le donne Giulia Grassia, Jessica Rossi ed Alessia Iezzi, e, dalle 9.50, tra gli uomini Mauro De Filippis, Lorenzo Ferrari e Marco Correzzola. Shoot-off dalle 12.30, finale femminile alle 13.45, finale maschile alle 15.30. Non ci sarà copertura tv o ...

