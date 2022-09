Stand Up Comedy: tornano le risate irriverenti su Comedy Central (Di mercoledì 28 settembre 2022) Saverio Raimondo tornano in seconda serata sugli schermi di Comedy Central (canale 129 Sky e in streaming su NOW) i comici di Stand Up Comedy. Dal 29 settembre alle 23:00, la fucina di comici riapre i battenti con due nuovi episodi a settimana. Nuovi volti, ma anche volti più che noti, animeranno la seconda serata di Comedy Central con la promessa di essere irriverenti e provocatori come mai prima d’ora. I protagonisti di questa nona stagione, in onda dal 29 settembre dalle 23.00, saranno: John Vincent, Nathan Kiboba, Sofia Gottardi, Luca Ravenna, Stefano Rapone, Pietro Casella, Stefano Gorno, Velia Lalli, Francesco Mileto, Francesco De Carlo, Carmine Del Grosso, Laura Formenti, Filippo Giardina, ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Saverio Raimondoin seconda serata sugli schermi di(canale 129 Sky e in streaming su NOW) i comici diUp. Dal 29 settembre alle 23:00, la fucina di comici riapre i battenti con due nuovi episodi a settimana. Nuovi volti, ma anche volti più che noti, animeranno la seconda serata dicon la promessa di esseree provocatori come mai prima d’ora. I protagonisti di questa nona stagione, in onda dal 29 settembre dalle 23.00, saranno: John Vincent, Nathan Kiboba, Sofia Gottardi, Luca Ravenna, Stefano Rapone, Pietro Casella, Stefano Gorno, Velia Lalli, Francesco Mileto, Francesco De Carlo, Carmine Del Grosso, Laura Formenti, Filippo Giardina, ...

