Sonego e Musetti avanti a Sofia | domani tocca a Sinner | a caccia del 3° titolo

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Lorenzosul velluto, Lorenzofatica poi vince in rimonta. All'Atp 250 di, dopo l'uscita di scena di Fabio Fognini all'esordio, l'Italia avanza con il torinese che ha battuto 6 - 3 ...

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Musetti e Sonego avanti a #Sofia, domani c'è #Sinner a caccia della tripletta - Deiana_Luca9 : RT @Gazzetta_it: Musetti e Sonego avanti a #Sofia, domani c'è #Sinner a caccia della tripletta - Gazzetta_it : Musetti e Sonego avanti a #Sofia, domani c'è #Sinner a caccia della tripletta - MercRF : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel tabellone di qualificazioni del torneo #ATP 500 di Nur Sultan ????, che ha una entry list che… - TuttocalcioS : RT @lorenzofares: Luca #Nardi ???? è entrato nel tabellone di qualificazioni del torneo #ATP 500 di Nur Sultan ????, che ha una entry list che… -

Lorenzosul velluto, Lorenzofatica poi vince in rimonta. All'Atp 250 di Sofia, dopo l'uscita di scena di Fabio Fognini all'esordio, l'Italia avanza con il torinese che ha battuto 6 - 3 6 - 4 ...attende ora ai quarti il vincitore fra Struff e Humbert .Lorenzo Musetti ha raggiunto i quarti di finale nel torneo Atp 250 di Sofia, battendo in tre set il bulgaro Alexandar Lazarov, col punteggio di 6-7, 7-6, 6-2. (ANSA) ...Il toscano batte il padrone di casa dopo oltre due ore e mezzo di gioco. Il torinese, reduce dal successo a Metz, supera in due set lo spagnolo Zapata ...