Processo ponte Morandi, escluse 502 parti civili. Ammesso il Comitato dei parenti delle vittime (Di mercoledì 28 settembre 2022) Sono 502 le parti civili che avevano chiesto di costituirsi nel Processo per il crollo del ponte Morandi di Genova e che sono state escluse. I giudici hanno vagliato posizione per posizione. Ammesso invece il Comitato ricordo vittime dopo essere stato invece escluso in udienza preliminare. Tra gli esclusi ci sono gli agenti che parteciparono alle operazioni subito dopo il crollo, le associazioni dei consumatori, ma anche l'Aeroporto di Genova, Terminal Psa Genova di Prà, Spediporto, Potranno eventualmente chiedere un ristoro in sede civile. Nella decisione una curiosità: un uomo è stato Ammesso, la moglie no. Era stato lo stesso pubblico ministero Massimo Terrile a dire che "un Processo con quei numeri ...

