Motomondiale: Petrucci torna in sella in MotoGp, 'sono emozionato, è un grande regalo' (Di mercoledì 28 settembre 2022) Buriram, 28 set. - (Adnkronos) - Danilo Petrucci è ormai vicinissimo al ritorno in pista in MotoGp. Lo farà in Thailandia il prossimo 2 ottobre (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGp e in streaming su NOW) sulla Suzuki, prendendo il posto dell'infortunato Joan Mir. "sono molto emozionato, lo considero un grande regalo. Uno dei regali più belli in assoluto, me la voglio godere e voglio divertirmi. Non me lo sarei mai aspettato", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. "E' capitata questa occasione, nata in un lampo. Abbiamo avuto il tempo di decidere e di partire". Petrucci non corre una gara di MotoGp da quasi un anno, quando aveva salutato il Motomondiale a Valencia 2021 (poi le nuove esperienze tra l'avventura ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Buriram, 28 set. - (Adnkronos) - Daniloè ormai vicinissimo al ritorno in pista in. Lo farà in Thailandia il prossimo 2 ottobre (diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW) sulla Suzuki, prendendo il posto dell'infortunato Joan Mir. "molto, lo considero un. Uno dei regali più belli in assoluto, me la voglio godere e voglio divertirmi. Non me lo sarei mai aspettato", ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport. "E' capitata questa occasione, nata in un lampo. Abbiamo avuto il tempo di decidere e di partire".non corre una gara dida quasi un anno, quando aveva salutato ila Valencia 2021 (poi le nuove esperienze tra l'avventura ...

sportli26181512 : Danilo Petrucci torna in MotoGP con Suzuki: 'Un grande regalo': Dopo quasi un anno dall'ultima gara in MotoGP (Vale… - FcoMarquez13 : RT @corsedimoto: DANILO PETRUCCI torna in MotoGP: il prossimo week end correrà con la Suzuki il GP Thailandia. #Corsedimoto #DaniloPetrucc… - corsedimoto : UFFICIALE: Danilo Petrucci sulla Suzuki MotoGP questo week end in Thailandia. Il commento del pilota. 'Voglio goder… - SV650KATANA750 : RT @corsedimoto: DANILO PETRUCCI torna in MotoGP: il prossimo week end correrà con la Suzuki il GP Thailandia. #Corsedimoto #DaniloPetrucc… -