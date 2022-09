Morto Bruno Bolchi | “Maciste” aveva 82 anni | fu il primo calciatore ad apparire sulle figurine

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Il mondo del calcio ha perso il suo ““. All’età di 82, exe capitano dell’Inter, giocatore di Verona, Atalanta, Torino e Pro Patria, una lunga carriera anche da allenatore su tante panchine in giro per l’Italia, da Bergamo a Bari. Nella tarda serata di martedì,è deceduto a Villa Donatello, a Firenze, dove era ricoverato da qualche giorno per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute. Nato a Milano il 21 febbraio 1940,viveva da tempo a Pieve a Nievole, in provincia di Pistoia. La sua carriera cominciò proprio in nerazzurro, con l’esordio in prima squadra ad appena 18. Dopo tre stagioni divenne anche capitano dell’Inter e fu protagonista di un fatto storico: fu infatti il ...