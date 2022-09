Morta in guerra una ucraina residente da 14 anni in Veneto e sposata con un italiano (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una storia triste: una cittadina ucraina residente in Veneto da 14 anni, Marianna Triasko, è Morta in combattimento nel proprio Paese. La donna, originaria di Ivano - Frankivsk , risiedeva a Villorba (... Leggi su globalist (Di mercoledì 28 settembre 2022) Una storia triste: una cittadinainda 14, Marianna Triasko, èin combattimento nel proprio Paese. La donna, originaria di Ivano - Frankivsk , risiedeva a Villorba (...

Corriere : Donna italo-ucraina muore in guerra. Era un medico dell’esercito e viveva a Treviso da 14 anni - bizcommunityit : Cittadina italiana muore in battaglia in Ucraina - Robbetta : RT @Adnkronos: #Zaporizhzhia, morta in guerra infermiera italo-ucraina. - EugenioCardi : RT @Adnkronos: #Zaporizhzhia, morta in guerra infermiera italo-ucraina. - Adnkronos : #Zaporizhzhia, morta in guerra infermiera italo-ucraina. -