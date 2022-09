Meret | parla l’agente | “È stata un’estate assurda!” | poi la verità sul rinnovo

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 28 settembre 2022) Federico Pastorello, agente del portiere Alex, è stato ascoltato ai microfoni di Calciomercato.it durante il Social Football Summit. Pastorello è stato interrogato sui suoi assistiti, in particolare sul portiere Alex. Il portiere del Napoli è stato dato considerato un esubero per tutta l’estate ma alla fine è rimasto e sta sbalordendo tutti con le sue prestazioni. Il portiere al momento si trova in scadenza di contratto e Pastorello ha risposto sul tema. Queste le sue parole: “Èmolto assurda, alla fine il Napoli si è trovato probabilmente nella situazione un po’ obbligata di tenere Alex, il quale poi ha dimostrato più volte di essere un grande professionista. Per me non è una sorpresa, l’ho sempre reputato uno dei migliori portieri al mondo. Sono convinto che ...