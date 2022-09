Mancini: "Chi ha sbagliato si scusi con la squadra. La porta resta aperta" (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA - Nazionale, tecnicologia nel calcio e settori giovanili. Il ct della Nazionale Roberto Mancini ha raccontato il suo percorso in azzurro al Social Football Summit 2022 in scena allo Stadio ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 settembre 2022) ROMA - Nazionale, tecnicologia nel calcio e settori giovanili. Il ct della Nazionale Robertoha raccontato il suo percorso in azzurro al Social Football Summit 2022 in scena allo Stadio ...

AcsNewsUmbria : “BENE IL RICONOSCIMENTO ECONOMICO. SI RIMBORSI ANCHE CHI È GIÀ ANDATO IN PENSIONE” - MANCINI (LEGA) SUI TEMPI DI VE… - MEANDMOURINHO : RT @AliprandiJacopo: #Mancini al Social Football Summit: “Si può sbagliare, lo dico sempre, e per questo la porta della Nazionale è aperta… - AliprandiJacopo : #Mancini al Social Football Summit: “Si può sbagliare, lo dico sempre, e per questo la porta della Nazionale è aper… - sportli26181512 : Mancini: “Chi ha sbagliato si scusi con la squadra. La porta resta aperta”: Il ct della Nazionale lancia un messagg… - EMIGOAL : RT @capuanogio: Infortuni e rinunce hanno costretto #Mancini a cambiare modulo e scovare nuove risorse. Il ct applaude #Raspadori e #Gnonto… -