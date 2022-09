Gare Sprint | nel 2023 raddoppiano gli eventi con il via libera della FIA

Dopo aver bloccato i piani della FOM sul 2022, arriva l'ok della FIA sull'incremento del numero diincrementato a sei appuntamenti nel 2023 . Nell'autunno dello scorso anno si delineava il futuro del nuovo format già sulla stagione che volge al termine, immaginando il raddoppio da tre ...Il suo ultimo gol inufficiali risale al primo aprile scorso, in Beerschot - Bruges 1 - 3 quando segnò la terza rete dei neroblu al 54'. Da lì in avanti, il suo nome non è più comparso tra chi ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Dopo essersi messa di traverso sull'espansione delle gare Sprint nel 2022, dalla Federazione giunge il placet al piano prospettato dalla FOM sulle gare brevi del sabato ...