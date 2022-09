Compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno: “Io di sinistra? I temi su cui non sono d’accordo con lei” (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quattro anni fa durante un’intervista Giorgia Meloni ha dichiarato che il suo Compagno in passato era di sinistra. La nuova premier ha anche aggiunto che Andrea Giambruno non era d’accordo con lei su temi etici come i diritti LGBTQ e la legalizzazione delle droghe leggere: “Lui è di sinistra però adesso credo che voterà per me alle elezioni. In casa discutiamo sui diritti dei gay, anche su temi etici e la legalizzazione delle droghe leggere. Diciamo che non la pensiamo uguale“. Andrea Giambruno, parla il Compagno di Giorgia Meloni: “Non sono di sinistra”. In una lunga intervista concessa al Corriere ... Leggi su biccy (Di mercoledì 28 settembre 2022) Quattro anni fa durante un’intervistaha dichiarato che il suoin passato era di. La nuova premier ha anche aggiunto chenon eracon lei suetici come i diritti LGBTQ e la legalizzazione delle droghe leggere: “Lui è diperò adesso credo che voterà per me alle elezioni. In casa discutiamo sui diritti dei gay, anche suetici e la legalizzazione delle droghe leggere. Diciamo che non la pensiamo uguale“., parla ildi: “Nondi”. In una lunga intervista concessa al Corriere ...

