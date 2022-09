Bruno Arena | tutto sull’attore e comico del duo I Fichi D’India

trash_italiano : È morto all’età di 65 anni Bruno Arena, il comico e attore dei Fichi d’India - Agenzia_Ansa : Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma ch… - RaiNews : Addio a Bruno Arena dei Fichi d'India. Il cordoglio sui social #BrunoArena - carmen_fitline : RT @Agenzia_Ansa: Addio a #BrunoArena dei Fichi d'India. L'attore comico aveva 65 anni. Nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne a… - fabiusfox : È morto Bruno Arena dei Fichi d'India #??? #???? #?? #????? #?????? #foggiaonline #fabius_fox -

Lutto nel mondo della risata: oggi, mercoledì 28 settembre, è morto, 'l'altro' fico d'India insieme a Max Cavallari, all'età di 65 anni., nel 2013 era stato colpito da un aneurisma che ne aveva compromesso le capacità motorie. Si era avvicinato al ...Roberto Alessi piange in tv per morte/ "Anima bella e immortale" Casa popolare occupata abusivamente: lo spettro della Camorra Sempre durante la diretta di Storie Italiane , grazie all'...Grave lutto per Renzo Arbore. È morto il fratello maggiore Alfonso: aveva 91 anni. Bruno Arena morto a 65 anni: addio al comico dei Fichi d'India. Il figlio: «Lasci un ...«Con lui ci sentivamo ogni settimana e prima del Covid spesso ci incontravamo insieme a sua moglie Rosy e a suo figlio Lorenzo ai quali sono molto affezionata, abbiamo dato vita al Dream Day» Jesi, 28 ...