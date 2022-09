Bayern Monaco, Salihamidzic: «Date tempo a Mane per ambientarsi» (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole del ds del Bayern Monaco, Saliahamidzic sul momento difficile di Manè: «Dategli il tempo di ambientarsi» Il ds del Bayern Monaco, Hasan Salihamidzic ha parlato ai microfoni della Bild riguardo a Sadio Manè, a secco di gol da 4 partite senza reti dopo un buon avvio di stagione. «Sadio ha ancora bisogno di tempo, deve abituarsi alla Bundesliga e a tutto il resto, ma ci riuscirà. Parlo con lui regolarmente, deve solo organizzarsi in modo tale da ambientarsi a Monaco. È uno dei migliori giocatori al mondo e ci darà molta soddisfazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 28 settembre 2022) Le parole del ds del, Saliahamidzic sul momento difficile di Manè: «gli ildi» Il ds del, Hasanha parlato ai microfoni della Bild riguardo a Sadio Manè, a secco di gol da 4 partite senza reti dopo un buon avvio di stagione. «Sadio ha ancora bisogno di, deve abituarsi alla Bundesliga e a tutto il resto, ma ci riuscirà. Parlo con lui regolarmente, deve solo organizzarsi in modo tale da. È uno dei migliori giocatori al mondo e ci darà molta soddisfazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

FcInterNewsit : ?? Un altro grande CAMPIONE del Triplete appende gli scarpini al chiodo: Pandev ha annunciato il suo addio al calcio… - Gio_Dusi : Lo scorso anno lo Jahn Regensburg ha raggiunto la salvezza soprattutto grazie a Sarpreet Singh, preso in prestito d… - sportface2016 : #BayernMonaco, ds #Salihamidzic: '#Mané? Ha bisogno di tempo per ambientarsi' - alexcobra11 : 3 luglio 2021 ed io vi suggerivo di tenere d'occhio Fukui Taichi... Oggi, come avete letto, c'è stata l'ufficialità… - alexcobra11 : Il Bayern Monaco si assicura il talentuoso 2004 FUKUI Taichi dal Sagan Tosu. Guardate il mio prossimo tweet e scopr… -