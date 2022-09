Arera: "Previsto aumento molto rilevante della luce". Secondo gli analisti dal 1 ottobre l'energia si pagherà il 60% in più (Di mercoledì 28 settembre 2022) Domani usciranno le nuove tariffe Arera per i clienti nel mercato di maggior tutela. Il presidente Stefano Besseghini, intervenendo all'Italian energy summit, ha anticipato che i rincari saranno davvero importanti e che servirà qualche intervento del governo. ... Leggi su dday (Di mercoledì 28 settembre 2022) Domani usciranno le nuove tariffeper i clienti nel mercato di maggior tutela. Il presidente Stefano Besseghini, intervenendo all'Italian energy summit, ha anticipato che i rincari saranno davvero importanti e che servirà qualche intervento del governo. ...

