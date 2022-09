Allenamento Napoli, la squadra ritrova sei giocatori (Di mercoledì 28 settembre 2022) In vista della sfida contro il Torino, questa mattina il Napoli ha svolto la seduta di Allenamento al Konami Training Center di Castel Volturno. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 28 settembre 2022) In vista della sfida contro il Torino, questa mattina ilha svolto la seduta dial Konami Training Center di Castel Volturno. Il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Napoli, terapie e personalizzato per #Osimhen - sscnapoli : ?? Report allenamento. Demme torna in gruppo?? ?? #ForzaNapoliSempre - NapoliAddict : Report allenamento: rientrano in gruppo quest’oggi, esulta Spalletti! #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli | Spa… - Spazio_Napoli : Report allenamento: rientrano in gruppo quest’oggi, esulta Spalletti! - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ALLENAMENTO - Napoli: Kvaratskhelia, Elmas e gli italiani sono rientrati dalle nazionali, per Politano attivazione in g… -