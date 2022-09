Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi, l’addio dopo 8 anni di matrimonio (Di mercoledì 28 settembre 2022) Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi si dicono addio dopo 8 anni di matrimonio. È arrivato ieri l’annuncio della separazione, affidato a una nota inviata alle varie agenzie di stampa italiane. Nel comunicato si legge che la decisione, presa di comune accordo, non comporterà la rottura dello splendido rapporto che Calabresi ha costruito con i due figli di Marcuzzi: Mia Facchinetti, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione con Simone Inzaghi. Alessia Marcuzzi e Calabresi si sono sposati nel 2014 con una cerimonia intima organizzata nelle campagne vicino Londra. dopo il matrimonio la coppia è andata a vivere a ... Leggi su diredonna (Di mercoledì 28 settembre 2022)si dicono addiodi. È arrivato ieri l’annuncio della separazione, affidato a una nota inviata alle varie agenzie di stampa italiane. Nel comunicato si legge che la decisione, presa di comune accordo, non comporterà la rottura dello splendido rapporto cheha costruito con i due figli di: Mia Facchinetti, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti, e Tommaso Inzaghi, nato dalla relazione con Simone Inzaghi.si sono sposati nel 2014 con una cerimonia intima organizzata nelle campagne vicino Londra.illa coppia è andata a vivere a ...

