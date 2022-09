William e Kate Middleton, il primo viaggio da principi è in Galles (Di martedì 27 settembre 2022) La coppia, a sorpresa, ha visitato l'isola di Anglesey, nel nord del Paese. Il lutto per la morte della regina Elisabetta è ufficialmente finito e per la famiglia reale è tempo di riprendere gli impegni di sempre. All'insegna della continuità, ma anche di un nuovo modo di pensare la monarchia Leggi su vanityfair (Di martedì 27 settembre 2022) La coppia, a sorpresa, ha visitato l'isola di Anglesey, nel nord del Paese. Il lutto per la morte della regina Elisabetta è ufficialmente finito e per la famiglia reale è tempo di riprendere gli impegni di sempre. All'insegna della continuità, ma anche di un nuovo modo di pensare la monarchia

