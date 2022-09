Volley, come sono cambiate le squadre di Superlega? Tutti i colpi di mercato e chi è andato via (Di martedì 27 settembre 2022) Sabato 1° ottobre incomincerà la Superlega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si preannuncia una stagione decisamente appassionante e avvincente, caratterizzata da tantissime novità visto che moltre squadre hanno cambiato volto in maniera sensibile. Civitanova cercherà di difendere lo scudetto, Perugia vuole finalmente tornare a vincere, Trento ha ambizioni da tricolore, Modena non starà a guardare, Piacenza punta a essere la grande rivelazione. Diamo uno sguardo dettagliato a Tutti i colpi di mercato e a come sono cambiate le varie formazioni. Civitanova ha perso due pezzi grossi come il centrale Simon e lo schiacciatore Lucarelli, entrambi andati a Piacenza. I Campioni d’Italia hanno però fatto ... Leggi su oasport (Di martedì 27 settembre 2022) Sabato 1° ottobre incomincerà la, il massimo campionato italiano dimaschile. Si preannuncia una stagione decisamente appassionante e avvincente, caratterizzata da tantissime novità visto che moltrehanno cambiato volto in maniera sensibile. Civitanova cercherà di difendere lo scudetto, Perugia vuole finalmente tornare a vincere, Trento ha ambizioni da tricolore, Modena non starà a guardare, Piacenza punta a essere la grande rivelazione. Diamo uno sguardo dettagliato adie ale varie formazioni. Civitanova ha perso due pezzi grossiil centrale Simon e lo schiacciatore Lucarelli, entrambi andati a Piacenza. I Campioni d’Italia hanno però fatto ...

