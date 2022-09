Ungheria, Adam Szalai si ritira: lacrime e applausi (Di martedì 27 settembre 2022) Tra applausi e lacrime, Adam Szalai ha annunciato il ritiro dalla nazionale, salutando così l’Ungheria e i suoi tifosi in uno degli stadi più belli del territorio magiaro, ovvero la Puskás Aréna di Budapest. Dopo il match disputato contro la nazionale italiana, l’attaccante classe ’87 ha cercato di trattenere l’emozione analizzando la gara e salutando così la nazionale. Al termine delle sue parole, ha anche espresso la sua volontà di continuare a vivere di calcio, seguendo un corso da allenatore. L’Ungheria saluta Adam Szalai Nato calcisticamente con l’Honvéd, a livello professionistico Adam Szalai ha trovato spazio in Germania e Spagna, per poi trasferirsi in Svizzera, con il Basilea. Non ha mai avuto un’occasione ... Leggi su 11contro11 (Di martedì 27 settembre 2022) Traha annunciato il ritiro dalla nazionale, salutando così l’e i suoi tifosi in uno degli stadi più belli del territorio magiaro, ovvero la Puskás Aréna di Budapest. Dopo il match disputato contro la nazionale italiana, l’attaccante classe ’87 ha cercato di trattenere l’emozione analizzando la gara e salutando così la nazionale. Al termine delle sue parole, ha anche espresso la sua volontà di continuare a vivere di calcio, seguendo un corso da allenatore. L’salutaNato calcisticamente con l’Honvéd, a livello professionisticoha trovato spazio in Germania e Spagna, per poi trasferirsi in Svizzera, con il Basilea. Non ha mai avuto un’occasione ...

Luxgraph : Le lacrime di Adam Szalai, al suo ultimo match in nazionale prima di Ungheria-Italia #corriere #news #2022 #italy… - Giovann66847947 : Quella strana somiglianza tra Àdàm e Kevin Owens #Azzurri #Ungheria #UngheriaItalia - _Baffo__ : sbaglio o Adam dell'Ungheria è in sovrappeso di 20 kg? - MDolcinelli : Ovazioni esagerate per Adam Szalai e Marco Rossi che molto probabilmente sarà il motivo per cui tra qualche anno av… - sportli26181512 : I colpi di tacco più belli della storia del calcio: L'Ungheria batte la Germania con una magia di tacco di Adam Sza… -