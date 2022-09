Ultime Notizie – M5S, Lady Rousseau: “Conte dimezza voti e canta vittoria” (Di martedì 27 settembre 2022) “La cosa straordinaria è che Conte è riuscito a far passare il dimezzamento della percentuale del M5S -dal 33 delle politiche del 2018 al 15 attuale- come una vittoria, con ben 7 milioni di voti in meno. Il suo è il M5S che ha perso più in assoluto, probabilmente alimentando anche un’astensione record. Oggi il suo è un partito personale, dove c’è il culto del leader, è l’antitesi del M5S che partiva dai temi e traeva dalla Rete la sua forza, anche puntando su persone sconosciute e sulle loro competenze. Ora invece il M5S è il classico partito personale, esattamente come quello di Meloni o Berlusconi. Ma quando leghi un progetto politico a una persona questa può esserne la forza ma anche la sua più grande debolezza. Ecco perché Gianroberto Casaleggio aveva creato un Movimento leaderless”. A dirlo all’Adnkronos è ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 27 settembre 2022) “La cosa straordinaria è cheè riuscito a far passare ilmento della percentuale del M5S -dal 33 delle politiche del 2018 al 15 attuale- come una, con ben 7 milioni diin meno. Il suo è il M5S che ha perso più in assoluto, probabilmente alimentando anche un’astensione record. Oggi il suo è un partito personale, dove c’è il culto del leader, è l’antitesi del M5S che partiva dai temi e traeva dalla Rete la sua forza, anche puntando su persone sconosciute e sulle loro competenze. Ora invece il M5S è il classico partito personale, esattamente come quello di Meloni o Berlusconi. Ma quando leghi un progetto politico a una persona questa può esserne la forza ma anche la sua più grande debolezza. Ecco perché Gianroberto Casaleggio aveva creato un Movimento leaderless”. A dirlo all’Adnkronos è ...

