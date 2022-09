leggoit : Terrore in #aeroporto, aggredisce i dipendenti con una spada: «Vi ammazzo tutti». Arrestato -

leggo.it

Ha seminato iltra i dipendenti dell', brandendo una grossa spada e cercando di aggredirli. Per questo motivo, un 44enne marocchino, senza fissa dimora e pluripregiudicato, è stato arrestato e ...Attimi diall'interno di un volo partito da Milano e diretto a Napoli , nel pomeriggio di domenica 25 ... Il volo decollato da Milano sarebbe dovuto atterrare in serata all'di Napoli ... Terrore in aeroporto, aggredisce i dipendenti con una spada: «Vi ammazzo tutti». Arrestato Ha seminato il terrore tra i dipendenti dell'aeroporto, brandendo una grossa spada e cercando di aggredirli. Per questo motivo, un 44enne marocchino, ...In 50 mila le persone evacuate a causa dell'uragano Ian. Gli Stati Uniti pronti ancora una volta a fronteggiare il maltempo.