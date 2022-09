Striscia la Notizia infierisce su Enrico Letta | cosa gli consegnano a casa

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 27 settembre 2022) Attesissima la prima puntata dila. Il tg satirico di Canale 5 tornerà in onda martedì 27 settembre. Alla guida una novità: Luca Argentero. Sarà l'attore ad affiancare Giancarlo Siani dietro il bancone, dove per la prima volta faranno il loro debutto Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca, le nuove Veline. Oltre ai siparietti divertenti,si occuperà di attualità e politica. Proprio quest'ultimo sarà il tema in apertura di serata. È già stato annunciato un Tapiro d'Oro in formato xxxxxl destinato a. Il motivo? La pesante sconfitta del Partito democratico alle elezioni del 25 settembre. Il tg satirico festeggia il traguardo delle 35 edizioni. Il segreto del successo lo spiega direttamente Antonio Ricci: "C'è la necessità di porre qualche paletto di fronte ...