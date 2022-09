Stoltenberg, referendum non cambiano nulla, Nato con Kiev (Di martedì 27 settembre 2022) "Ho appena parlato con il presidente Zelensky e ho chiarito che gli alleati della Nato sono incrollabili nel nostro sostegno alla sovranità e al diritto di autodifesa dell'Ucraina: i referendum ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 settembre 2022) "Ho appena parlato con il presidente Zelensky e ho chiarito che gli alleati dellasono incrollabili nel nostro sostegno alla sovranità e al diritto di autodifesa dell'Ucraina: i...

GiovaQuez : Stoltenberg (Nato): 'I piani russi di condurre referendum farsa nelle aeree occupate in Ucraina sono una flagrante… - PaolilloLuca : Stoltenberg, referendum non cambiano nulla, Nato con Kiev - iconanews : Stoltenberg, referendum non cambiano nulla, Nato con Kiev - FraLauricella : RT @FraLauricella: Stoltenberg: 'I referendum fittizi non hanno legittimità e non cambiano la natura della guerra di aggressione della #Rus… - vivereitalia : Ucraina, Stoltenberg: 'Referendum Russia una farsa, escalation di Putin' -