Notte Europea dei Ricercatori | 250 eventi tra Campania e Lazio uno anche nel carcere minorile di Nisida

Leggi su ildenaro

(Di martedì 27 settembre 2022) Ladeie delle Ricercatrici di Streets (Science, Technology and Research for Ethical Engagement Translated in Society) verrà presentata martedì 27 settembre, alle 12, a Napoli, presso il Rettorato della Federico II, Ateneo che coordina l’iniziativa. Per la prima volta per la “”, evento europeo che promuove la diffusione di cultura scientifica, sono riunite in un’unica rete la Federico II, l’Università della“Luigi Vanvitelli”, l’Università di Cassino e delMeridionale, l’Università di Napoli L’Orientale, l’Università di Salerno, gli Istituti CNR campani partecipanti alla rete Creo, ‘Le Nuvole’ (impresa culturale e creativa), con il supporto dell’Università del Sannio come partner associato. Per la prima volta partecipa alla ...