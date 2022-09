Nord Stream, premier danese: “Perdite causate da atti deliberati” (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Le Perdite in corso dai gasdotti Nord Stream 1 e 2 vicino a un’isola danese nel Mar Baltico sono dovute ad “atti deliberati” e “non a un incidente”. Lo ha chiarito la premier danese, Mette Frederiksen, nel corso di una conferenza stampa. La dispersione in mare dovrebbe durare “almeno una settimana” ovvero fino all’esaurimento del metano che fuoriesce dai tubi sottomarini, ha comunicato il ministro danese dell’Energia e del Clima. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 settembre 2022) (Adnkronos) – Lein corso dai gasdotti1 e 2 vicino a un’isolanel Mar Baltico sono dovute ad “” e “non a un incidente”. Lo ha chiarito la, Mette Frederiksen, nel corso di una conferenza stampa. La dispersione in mare dovrebbe durare “almeno una settimana” ovvero fino all’esaurimento del metano che fuoriesce dai tubi sottomarini, ha comunicato il ministrodell’Energia e del Clima. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

