MotoGP | Alberto Puig su Marc Marquez | “Ha stupito tutti | non ci aspettavamo un rientro simile Sta migliorando”

(Di martedì 27 settembre 2022) Aldall’ennesimo intervento al braccio era difficile, quasi impossibile, immaginare un impatto; le qualità disono indubbie, e in Giappone è arrivata l’ennesima dimostrazione del suo valore come pilota. Per quanto abbia naturalmente approfittato delle incerte condizioni del circuito con la pioggia, conquistare la pole position era probabilmente un traguardo insperato anche perstesso. Con forza, talento (più che noto) e tenacia lo spagnolo ha superato se stesso, confermandosi inoltre a un livello alto di competitività in gara, chiusa al quarto posto. Nell’ambiente Honda non vi erano certo aspettative, anzi, la cosa più importante era rivederlo in pista; lo stessonon ha nascosto lo stupore provato nel vedere ...

MotoGP, Alberto Puig su Marc Marquez: "Non proveremo la Honda 2023" MotoGP: "È stata Ducati a contattarmi domenica in America prima di Gara 2. È la trattativa più veloce della mia carriera e nemmeno so se gli arriverà la tuta in tempo per la FP1, dato che potrebbe anc ...Un Alberto Puig particolarmente commosso ha commentato a MotoGp .com il quarto posto di Marc Marquez: "La felicità deve essere innanzitutto per lui, ha attraversato un momento difficile. Poi, ci sono ...