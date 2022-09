La denuncia della coppia con la sindrome di Down: «A Milano nessuno ci affitta una casa» (Di martedì 27 settembre 2022) Da quasi un anno una coppia Down non riesce a trovare una casa in affitto a Milano. Nonostante entrambi abbiano un lavoro a tempo indeterminato e siano aiutati nella ricerca da un’associazione. Paolo Sesana, 35 anni e Carlotta Sganga, 39, entrambi con sindrome di Down, sabato festeggeranno 4 anni e 9 mesi di fidanzamento. La loro ricerca, raccontata dal Corriere della Sera, è iniziata oltre un anno fa. Spiegano che quando i proprietari di casa sentono la parola “Down” si tirano indietro. Non è un problema di soldi – spiega il quotidiano – sono entrambi assunti a tempo indeterminato. Carlotta in una famosa agenzia per il lavoro, Paolo in un noto fast food. L’affitto sarebbe intestato all’organizzazione che li segue, il Circolo ... Leggi su open.online (Di martedì 27 settembre 2022) Da quasi un anno unanon riesce a trovare unain affitto a. Nonostante entrambi abbiano un lavoro a tempo indeterminato e siano aiutati nella ricerca da un’associazione. Paolo Sesana, 35 anni e Carlotta Sganga, 39, entrambi condi, sabato festeggeranno 4 anni e 9 mesi di fidanzamento. La loro ricerca, raccontata dal CorriereSera, è iniziata oltre un anno fa. Spiegano che quando i proprietari disentono la parola “” si tirano indietro. Non è un problema di soldi – spiega il quotidiano – sono entrambi assunti a tempo indeterminato. Carlotta in una famosa agenzia per il lavoro, Paolo in un noto fast food. L’affitto sarebbe intestato all’organizzazione che li segue, il Circolo ...

