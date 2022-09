Jake Roberts | “Ucciderà ognuno di voi!…questo disse l’Undertaker per zittire chi mi ridicolizzava”

(Di martedì 27 settembre 2022) La leggenda della WWE“The Snake”ha rivelato che The Undertaker è intervenuto in suo aiuto quando alcune Superstar lo stavano prendendo in giro e ridicolizzando negli anni ’90.era tornato nella federazione nel 1996, questa volta con la gimmick di un predicatore della Bibbia.ha lottato a lungo con problemi di alcol e droga, ma si era tenuto lontano da questi vizi prima del suo ritorno. Intervenendo al DDP Snake Pit podcast, “The Snake” ha rivelato che alcuni wrestler della WWE avevano deriso la sua decisione di abbracciare la sobrietà e mettevano persino della droga nella sua borsa. Il Deadman venendone a conoscenza delle azioni di alcuni di questi, gli lanciò loro un severo avvertimento. Le sue parole “Non posso dire ‘i ragazzi sono ragazzi’ perché possono comunque essere ...

The Shield Of Wrestling

...56.269 2 Augusto Fernandez Kalex +1.192 3 Alonso Lopez Boscoscuro +7.168 4Dixon Kalex +7.597 ...Kalex +20.398 10 Filip Salac Kalex +23.140 11 Cameron Beaubier Kalex +23.604 12 JoeKalex +...CLASSIFICA MONDIALE MOTO2 2022 1. Augusto Fernandez 234 2. Ai Ogura 232 3. Aron Canet 177 4. Celestino Vietti 162 5. Tony Arbolino 138 6. Pedro Acosta 132 7. Joe126 8.Dixon 121 9. Somkiat Chantra 120 10. Alonso Lopez 105 11. Marcel Schroetter 104 12. Jorge Navarro 83 ... Jake Roberts parla del ritiro di Vince: "Pensavo che qualcuno lo avrebbe ucciso prima" Avatar - La via dell’acqua, Ticket to Paradise, Everything, everywhere, all at once, Il colibrì, Il più bel giorno della nostra vita, Titanic. Sono alcuni dei film più attesi nelle sale per questo aut ...